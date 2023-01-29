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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» вырвал победу в матче с «Осасуной»

29 Января 2023 • 20:15 Комментировать
Осасуна
0:1
Атлетико М
окончен

В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Осасуны» и всё же набрал вожделенные очки, несмотря на яростное сопротивление памплонцев, которые сегодня не были хуже столичной команды.

В первом тайме мадридцы создали два момента. Хосе Хименес после подачи углового минимально промахнулся, а также Антуан Гризманн с двух попыток не смог пробить голкипера.

После перерыва Гризманн и Эсекьель Авила обменялись опасными неточными ударами. В середине тайма у «Осасуны» было сразу четыре момента, но мяч никак не шел в ворота, в том числе и после сэйвов Яна Облака. А вот соперник ответил голом - Родриго де Пауль здорово сыграл вперед, Сауль получил мяч из глубины, ушел чуть правее и прицельно пробил - 1:0.

Гризманн и Хосе Хименес просто чудом не увеличили отрыв в счете из-за блестящей игры вратаря. Альваро Мората вместо удара по воротам сделал лишнюю передачу, защитник успел перехватить. В концовке уже у «Осасуны» было два момента, но счет не изменился.

«Атлетико» с 34 очками вышел на чистое четвертое место, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Осасуна0:1Атлетико М
  74'Ньигес Сауль (0:1)
Айтор ФернандесМорено Диего 78' (Барха Энрике ( 78') Эрнандес АриданеГарсия Давид IIIСанчес МануэльИбаньес Пабло 60' (Будимир Анте ( 60') Торро ЛукасГомес МойсесГарсия Рубен 60' (Брашанац Дарко ( 60'  70') Авила Эсекьель 60' (Монкайола Хон ( 60') Эззалзули Абде 78' (Кике Гарсия ( 78')
Запасные: Орос АймарЭррера СерхиоКруз ХуанУнаи Гарсия
Облак ЯнМолина НауэльХименес ХосеЭрмосо МариоМандава РейнилдуДе Пауль Родриго 87' (Витсель Аксель ( 87') Коке Хорхе 87' (Кондогбия Жоффрей ( 87') Ривас Пабло Барриос 65' (Мората Альваро ( 65') Лемар Тома 46' (Карраско Янник ( 46') Корреа Анхель 65' (Ньигес Сауль ( 65') Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноДепай МемфисРегилон СерхиоГрбич ИвоМартин КарлосФелипе Аугусто IV
29 января. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Атлетико Мадрид
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