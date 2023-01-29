«Атлетико» вырвал победу в матче с «Осасуной»

В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Осасуны» и всё же набрал вожделенные очки, несмотря на яростное сопротивление памплонцев, которые сегодня не были хуже столичной команды.

В первом тайме мадридцы создали два момента. Хосе Хименес после подачи углового минимально промахнулся, а также Антуан Гризманн с двух попыток не смог пробить голкипера.

После перерыва Гризманн и Эсекьель Авила обменялись опасными неточными ударами. В середине тайма у «Осасуны» было сразу четыре момента, но мяч никак не шел в ворота, в том числе и после сэйвов Яна Облака. А вот соперник ответил голом - Родриго де Пауль здорово сыграл вперед, Сауль получил мяч из глубины, ушел чуть правее и прицельно пробил - 1:0.

Гризманн и Хосе Хименес просто чудом не увеличили отрыв в счете из-за блестящей игры вратаря. Альваро Мората вместо удара по воротам сделал лишнюю передачу, защитник успел перехватить. В концовке уже у «Осасуны» было два момента, но счет не изменился.

«Атлетико» с 34 очками вышел на чистое четвертое место, соперник - седьмой.