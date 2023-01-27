Сауль близок к аренде в «Валенсию»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес близок к тому, чтобы уйти в очередную аренду. По информации от Relevo, вторую половину сезона испанский хавбек проведёт в составе «Валенсии» под руководством Дженнаро Гаттузо.

Напомним, Сауль в нынешнем сезоне не был основным полузащитником мадридского «Атлетико». На счету хавбека всего одна результативная передача в этом розыгрыше чемпионата Испании.

Прошлый сезон Сауль провёл на правах аренды в лондонском «Челси». По окончанию сделки «пенсионеры» отказались выкупать полузащитника за 38 миллионов евро.

«Валенсия» в данный момент находится на двенадцатом месте в турнирной таблице Ла Лиги.