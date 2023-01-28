Амрабат хотел перейти в «Атлетико», но у клуба нет денег на трансфер

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат продолжит выступать за итальянский клуб, сообщает Footmercato.

По информации источника, 26-летний марокканец хотел перейти в мадридский «Атлетико», но у испанского клуба сейчас нет денег, чтобы осуществить этот трансфер. Поэтому хавбек останется в «Фиорентине» как минимум до лета.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока сборной Марокко оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне опорный полузащитник провёл в составе «Фиорентины» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями.