Райс: «Сегодня на поле был прежний «Вест Хэм»

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии «Вест Хэм» сумел отобрать очки у набравшего ход «Ньюкасла» - подопечные Дэвида Мойеса пропустили первыми, но отыгрались. Защитник «молотобойцев» Деклан Райс прокомментировал события минувшего матча.

- Отлично. Мы все знаем, как важны такие результаты. Мы должны брать очки в каждой игре. Сегодня на поле был прежний «Вест Хэм». Конечно, мы не всегда могли доминировать, владеть мячом, но мы замедлили игру, и наградой стало очко, - цитирует слова защитника «молотобойцев» BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» примет в домашнем матче лондонский «Челси».