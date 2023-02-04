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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс: «Сегодня на поле был прежний «Вест Хэм»

04 Февраля 2023 • 23:33 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Вест Хэм
окончен

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии «Вест Хэм» сумел отобрать очки у набравшего ход «Ньюкасла» - подопечные Дэвида Мойеса пропустили первыми, но отыгрались. Защитник «молотобойцев» Деклан Райс прокомментировал события минувшего матча.

- Отлично. Мы все знаем, как важны такие результаты. Мы должны брать очки в каждой игре. Сегодня на поле был прежний «Вест Хэм». Конечно, мы не всегда могли доминировать, владеть мячом, но мы замедлили игру, и наградой стало очко, - цитирует слова защитника «молотобойцев» BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» примет в домашнем матче лондонский «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Деклан Райс
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