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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форварда «Ньюкасла» лишили прав за пьяное вождение

26 Января 2023 • 23:06 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
04.02 20:30

Бразильский форвард «Ньюкасла» Жоэлинтон на год лишён водительских прав за пьяную езду, пишет Sky Sports. Помимо этого, бразилец заплатит штраф.

Инцидент случился 12 января, в ту ночь напдающего за рулём авто остановил полицейский патруль. В четверг прошёл суд над игроком, на заседании он признался в содеянном и обязался выплатить штраф в размере 29 тыс. фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 26-летний Жоэлинтон, который выступает за «сорок» с 2019 года, сыграл за свой клуб почти во всех возможных играх. В них он смог четырежды отличиться и отдать три голевых паса.

«Ньюкасл» идёт на третьем месте в АПЛ, набрав после 20 туров 39 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Жоэлинтон
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НЬЮКАСЛ ВЕСТ ХЭМ
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