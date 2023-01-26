Форварда «Ньюкасла» лишили прав за пьяное вождение

Бразильский форвард «Ньюкасла» Жоэлинтон на год лишён водительских прав за пьяную езду, пишет Sky Sports. Помимо этого, бразилец заплатит штраф.

Инцидент случился 12 января, в ту ночь напдающего за рулём авто остановил полицейский патруль. В четверг прошёл суд над игроком, на заседании он признался в содеянном и обязался выплатить штраф в размере 29 тыс. фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 26-летний Жоэлинтон, который выступает за «сорок» с 2019 года, сыграл за свой клуб почти во всех возможных играх. В них он смог четырежды отличиться и отдать три голевых паса.

«Ньюкасл» идёт на третьем месте в АПЛ, набрав после 20 туров 39 очков.