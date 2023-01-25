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«Ньюкасл» сделал предложение по Гордону слухи

25 Января 2023 • 01:54 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
04.02 20:30

Руководство «Ньюкасла» сделало шаг к подписанию полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона.

По информации журналиста Жака Тальбо, боссы «сорок» сделали предложение в размере 35 миллионов фунтов стерлингов с увеличением суммы до 50 миллионов с различными бонусами. Также ранее сообщалось, что в «Ньюкасле» уверены в подписании английского футболиста.

Энтони Гордон принял участие в 16 матчах «Эвертона» в нынешнем сезоне в рамках всех состязаний, отметившись тремя голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Энтони Гордон Трансферы футбола - зима 2023
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НЬЮКАСЛ ВЕСТ ХЭМ
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