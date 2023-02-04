«Ньюкасл» – обладатель самой длительной действующей серии без поражений в топ-5 лигах

«Ньюкасл» продлил беспроигрышную серию в рамках Английской премьер-лиги.

«Сороки» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1), упустив возможность вновь оказаться на третьей строчке в турнирной таблице, однако продолжили серию без поражений. Как отмечает Squawka, коллектив Эдди Хау не проигрывает в чемпионате в 16 матчах кряду – самая продолжительная действующая серия среди всех команд, выступающих в пяти сильнейших европейских лигах.

Набрав 40 очков после 21 тура, «Ньюкасл» занимает четвёртую строчку в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на десять баллов при одном матче в запасе у «канониров».