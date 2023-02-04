«Ньюкасл» может повторить клубный рекорд по серии беспроигрышных матчей

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сражается с «Вест Хэмом», команда Эдди Хау имеет большие шансы взять три очка, но также она может повторить клубный рекорд. Дело в том, что «Ньюкасл» не проигрывает в чемпионате с конца августа - 31 числа «сороки» уступили «Ливерпулю» и с тех пор больше не проигрывают. В результате сейчас серия беспроигрышных матчей достигла цифры в пятнадцать. Если «Ньюкасл» не проиграет «Вест Хэму», то повторит клубный рекорд.

Следить за событиями игры между «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.