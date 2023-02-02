Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон играет в клееных бутсах. Осенью у парагвайского футболиста порвалась обувь, но он не стал покупать новую пару, считая эти бутсы счастливыми.

«Мои счастливые бутсы раскрылись, как бутерброд. Я сказал Нилу Стокеру [специалисту по форме], что он должен что-то сделать. Он гений – каким-то образом склеил их, и они держатся до сих пор. Я надеюсь, что они прослужат мне весь сезон. Тогда я подпишу их и подарю ему», - рассказал Альмирон FourFourTwo.

В сезоне 2022/2023 Мигель Альмирон провёл за «Ньюкасл» 26 матчей. В них футболист забил 9 голов и отдал 3 голевых паса на партнёров.