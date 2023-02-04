«Ньюкасл» не смог обыграть «Вест Хэм»

В 22-м туре АПЛ «Ньюкасл» принимал «Вест Хэм» в попытке вернуться на третье место. Уже на первой минуте Джо Уиллок отправил мяч в сетку, но судьи на повторах увидели, что перед голом мяч покинул пределы поля. А вот следующая атака хозяев стала голевой без вопросов. Каллум Уилсон получил проникающий пас и реализовал выход один на один с голкипером. В середине тайма он же мог оформить дубль, но, опередив вратаря, не попал в створ. Гости оживились, Саид Бенрахма промахнулся, в следующей атаке Лукас Пакета и Джаррод Боуэн были близки к успеху, угловой. После подачи на дальнюю штангу Пакета ударом ногой сравнял счет. Второй тайм получился откровенно невеселым, можно вспомнить лишь блокированную попытку Энтони Гордона.

1:1, «Ньюкасл» идет четвертым, «молотобойцы» уже в очке от зоны вылета.