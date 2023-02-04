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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» не смог обыграть «Вест Хэм»

04 Февраля 2023 • 22:24 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Вест Хэм
окончен

В 22-м туре АПЛ «Ньюкасл» принимал «Вест Хэм» в попытке вернуться на третье место. Уже на первой минуте Джо Уиллок отправил мяч в сетку, но судьи на повторах увидели, что перед голом мяч покинул пределы поля. А вот следующая атака хозяев стала голевой без вопросов. Каллум Уилсон получил проникающий пас и реализовал выход один на один с голкипером. В середине тайма он же мог оформить дубль, но, опередив вратаря, не попал в створ. Гости оживились, Саид Бенрахма промахнулся, в следующей атаке Лукас Пакета и Джаррод Боуэн были близки к успеху, угловой. После подачи на дальнюю штангу Пакета ударом ногой сравнял счет. Второй тайм получился откровенно невеселым, можно вспомнить лишь блокированную попытку Энтони Гордона.

1:1, «Ньюкасл» идет четвертым, «молотобойцы» уже в очке от зоны вылета.

Протокол игры  
Ньюкасл1:1Вест Хэм
(1:0) Уилсон Каллум3'  
  32'Пакета Лукас (1:1)
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнУиллок Джо  45' 81' (Мёрфи Джейкоб ( 81') Лонгстафф ШонЖоэлинтон  57'Альмирон Мигель 81' (Андерсон Эллиот ( 81') Уилсон КаллумСен-Максимен Аллан 69' (Гордон Энтони ( 69')
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанДамметт ПолДубравка Мартин
Фабьянски ЛукашКерер Тило 46' (Джонсон Бен ( 46') Огбонна АнджелоАгер Наиф  90'Цоуфал Владимир 90' (Даунс Флинн ( 90') Эмерсон ПалмиериПакета Лукас 74' (Форнальс Пабло ( 74') Райс ДекланБоуэн ДжарродБенрахма Саид 74' (Соучек Томаш ( 74') Антонио Майкл 81' (Ингс Дэнни ( 81')
Запасные: Лансини МануэльАнанг ДжозефХеги КриштианКрессуэлл Аарон
04 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм
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