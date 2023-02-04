Мойес: «Я доволен игроками»

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии «Вест Хэм» сумел отобрать очки у набравшего ход «Ньюкасла» - подопечные Дэвида Мойеса пропустили первыми, но отыгрались. Наставник команды прокомментировал события матча, выразив удовлетворение действиями своих игроков на поле.

- Отличное очко. Мы хорошо сыграли. Я доволен действиями игроков. Были и другие возможности для гола, еще две-три, но мы могли и пропустить. Я увидел много положительных вещей в матче. «Ньюкасл» хорош, но и мы были на высоте в этой игре, - цитирует слова специалиста BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэм» примет в домашнем матче лондонский «Челси».