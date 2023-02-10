Обамеянг собирается остаться в «Челси» до конца сезона

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг хочет побороться за место в основе команды.

Лондонский клуб готов отпустить 33-летнего футболиста в аренду в «Лос-Анджелес» до конца кампании, но сам габонец, как уже сообщалось, не в восторге от возможного отъезда в МЛС. По информации журналиста Мэтта Лоу, Обамеянг планирует доиграть сезон в «Челси» и побороться за место в стартовом составе, а летом рассмотрит предложения от европейских клубов. В подписании форварда заинтересованы «Барселона», мадридский «Атлетико» и «Милан».

В активе Пьер-Эмерика Обамеянга три забитых мяча и один ассист в 18 матчах за «Челси» в нынешнем сезоне.