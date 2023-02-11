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Поттер: «Мы должны помочь Кукурелье вернуться на былой уровень»

11 Февраля 2023 • 00:14 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.35 X 3.30 2 2.25
Через 13 ч. 37 мин.

Рулевой «Челси» Грэм Поттер высказался относительно игры левого защитника Марка Кукурельи.

После перехода из «Брайтона» за 65,3 млн евро испанец неоднократно подвергался критике за не самую удачную игру в составе лондонцев.

«Мы пытаемся помочь Марку вернуться на тот уровень, на котором он, как все знают, способен выступать, – цитирует PYS главного тренера «синих». – Надеюсь, мы сделаем так, чтобы он снова заиграл в свой футбол и вновь начал наслаждаться собственной игрой», – сказал Поттер.

Марк Кукурелья провёл 24 матча за «Челси» во всех турнирах, записав себе в актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Грэм Поттер
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