Фелиш: «Поттер – отличный человек и тренер»

Новичок «Челси» Жоау Фелиш поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Грэмом Поттером. Напомним, португалец перебрался на «Стэмфорд Бридж» за 11 миллионов евро на правах аренды без права выкупа.

«В мой первый же день Грэм пригласил меня к себе в кабинет на разговор. Он рассказал, в какой роли видит меня на поле и в какой манере играет команда. Это было очень приятно. Я считаю, что Поттер – отличный человек и тренер», – цитирует Фелиша Diario AS.

Напомним, в своём дебютном матче за «пенсионеров» Фелиш получил красную карточку, из-за чего пропустил три последующих матча в Английской премьер-лиге. Португалец может вернуться на поле уже в игре с «Вест Хэмом», которая состоится завтра.