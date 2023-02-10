Поттер отказался комментировать возможную аренду Обамеянга

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о возможном уходе Пьера-Эмерика Обамеянга в аренду.

«Мне об этом нечего сообщить. Он тренировался с нами на этой неделе, хорошо тренировался и поддерживал своих товарищей по команде. Он делает то, что мы от него ожидаем, хорошо тренируется и хорошо действует», – приводит слова специалиста журналист Низаар Кинселла.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном переезде габонского форварда в «Лос-Анджелес». В нынешнем сезоне Обамеянг провёл 17 матчей во всех состязаниях, забив три гола при одном ассисте. Недавно нападающий не попал в заявку «Челси» на матчи плей-офф Лиги чемпионов.