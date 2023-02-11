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Кураньи считает, что Захарян ещё может перейти в «Челси»

11 Февраля 2023 • 12:06 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
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Через 2 ч. 56 мин.

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи оценил шансы полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна на переход в «Челси».

«Еще сезон-два он может поиграть в России и получить опыт, а уже потом сделать следующий шаг. Еще не поздно. Этот трансфер вполне реален, у Захаряна есть все качества, чтобы играть в Европе», — цитирует Кураньи Sport24.

По мнению эксперта, Захаряна нельзя сравнивать с новичком «Челси» Михаилом Мудриком, ведь у игроков совершенно разные качества.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Захаряна три забитых мяча и шесть голевых передач в 22 матчах с учетом всех турниров. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Кевин Кураньи Арсен Захарян Михаил Мудрик
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