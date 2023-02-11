У «Челси» всего 2 победы в 12 последних матчах

«Челси» продолжает огорчать армию своих болельщиков по всему миру. В субботу команда Грэма Поттера не смогла обыграть «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках Премьер-лиги – ничья 1:1.

Если взять 12 последних официальных матчей «Челси», то в них команда отпраздновала всего лишь две победы при четырёх ничьих и шести поражениях.

На текущий момент «Челси» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионате Англии.

Ближайший матч «Челси» проведёт в среду, 15 февраля. Команда Грэма Поттера будет играть против дортмундской «Боруссии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов на выезде.