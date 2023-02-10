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Головин и «Монако» начали переговоры о новом контракте

10 Февраля 2023 • 22:08 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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Через 20 ч. 8 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал переговоры со своим клубом о новом трудовом соглашении, пишет L’Équipe. Источник полагает, что клуб и российский игрок достигнут нового соглашения.

Напомним, что 26-летний россиянин уже пятый год является игроком монегасков, текущий контракт Головина связывает его с клубом до середины 2024 года.

В последние недели в прессе появляются новости об интересе к Головину со стороны немецкого гранда – дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне россиянин – стабильный игрок основного состава «Монако», регулярно выходит на поле с первых минут и отличается забитыми голами и ассистами – их у него набралось четыре и семь во всех турнирах соответственно.

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Монако Александр Головин
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МОНАКО ПСЖ
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