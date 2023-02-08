Алексей Попов: «Головину подойдёт Бундеслига»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов прокомментировал новости об интересе к полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны дортмундской «Боруссии».

«Хороший вариант, шикарные болельщики и суперстадион. Полагаю, это ему больше подойдёт, нежели Франция. Да и возраст уже позволяет переходить в более сильный клуб», - цитирует Попова Betonmobile.

Экс-игрок добавил, что клуб из Дортмунда имеет гораздо большие амбиции, чем «Монако».

Напомним, что в текущем сезоне Головин регулярно подтверждает свой статус игрока основы монегасков, он выходит в стартовом составе практически каждый матч и периодически забивает голы и отдаёт голевые передачи.