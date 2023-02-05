Гранат оценил возможный переход Головина в «Боруссию»

Бывший российский защитник Владимир Гранат прокомментировал последние новости про Александра Головина. Напомним, вчера пресса написала об интересе к россиянину со стороны немецкого гранда – дортмундской «Боруссии». С 2018 года Головин выступает в чемпионате Франции в составе «Монако».

«Это шаг в карьере для Александра, ведь «Боруссия» - постоянный участник Лиги чемпионов», - уверяет Гранат в интервью «Чемпионату».

Эксперт добавил, что Бундеслига, на его взгляд, намного интереснее, чем чемпионат Франции и такой возможный переход Головина в стан «шмелей» выглядит очень интересно.

Напомним, в сегодняшнем матче против «Клермона» в рамках Лиги 1 Головин отдал ассист.