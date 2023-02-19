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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос недоволен поступком Кимпембе после поражения от «Монако»

19 Февраля 2023 • 11:28 Комментировать
Монако
3:1
ПСЖ
окончен

Капитан «ПСЖ» Маркиньос выразил недовольство поступком защитника команды Преснела Кимпембе после поражения от «Монако».

По информации Goal, Маркиньос попросил своих одноклубников не подходить к фанатам «ПСЖ» после окончания матча, но Кимпембе не стал его слушать. Француз подошел к трибуне и принес извинения болельщикам за поражение. Маркиньос считает, что такими действиями Кимпембе пытается ослабить его капитанскую позицию.

«ПСЖ» потерпел поражение от «Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 1:3.

Подопечные Кристофа Галтье продолжают лидировать в турнирной таблице Лиги 1, но их отрыв от второго места сократился до пяти очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Маркиньос Преснел Кимпембе
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