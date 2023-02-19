Маркиньос недоволен поступком Кимпембе после поражения от «Монако»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос выразил недовольство поступком защитника команды Преснела Кимпембе после поражения от «Монако».

По информации Goal, Маркиньос попросил своих одноклубников не подходить к фанатам «ПСЖ» после окончания матча, но Кимпембе не стал его слушать. Француз подошел к трибуне и принес извинения болельщикам за поражение. Маркиньос считает, что такими действиями Кимпембе пытается ослабить его капитанскую позицию.

«ПСЖ» потерпел поражение от «Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 1:3.

Подопечные Кристофа Галтье продолжают лидировать в турнирной таблице Лиги 1, но их отрыв от второго места сократился до пяти очков.