Колыванов: «Головин должен выходить на другой уровень»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о прогрессе полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению эксперта, 26-летний футболист продолжает развиваться и уже готов к новому вызову. Ранее сообщалось, что интерес к Головину проявляет дортмундская «Боруссия».

«Александр должен потихоньку выходить на другой уровень. Головин смог бы играть в любом европейском чемпионате. Он парень быстрый, техничный, умный, хороший футболист. Не надо бояться, надо идти и пробовать», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В текущем сезоне россиянин провёл в составе монегасков 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной России оценивается в 22 миллиона евро.