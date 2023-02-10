Хакими может пропустить матч против «Монако»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может пропустить ближайший тур Лиги 1, где его команда должна встретиться с «Монако». По информации от журналиста Адриена Гренье, на последней тренировке парижан марокканец ощутил боль в подколенном сухожилии.

Напомним, на следующей неделе «ПСЖ» предстоит сыграть против мюнхенской «Баварии» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Медицинский штаб парижан надеется поставить Ашрафа на ноги к важнейшему матчу против команды Юлиана Нагельсманна.

В нынешнем сезоне на счету Хакими четыре гола и три результативные передачи в чемпионате Франции. Марокканец проводит свой второй сезон на «Парк де Пренс».