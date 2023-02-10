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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими может пропустить матч против «Монако»

10 Февраля 2023 • 11:14 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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11.02 19:00

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может пропустить ближайший тур Лиги 1, где его команда должна встретиться с  «Монако». По информации от журналиста Адриена Гренье, на последней тренировке парижан марокканец ощутил боль в подколенном сухожилии.

Напомним, на следующей неделе «ПСЖ» предстоит сыграть против мюнхенской «Баварии» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Медицинский штаб парижан надеется поставить Ашрафа на ноги к важнейшему матчу против команды Юлиана Нагельсманна.

В нынешнем сезоне на счету Хакими четыре гола и три результативные передачи в чемпионате Франции. Марокканец проводит свой второй сезон на «Парк де Пренс».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Ашраф Хакими
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МОНАКО ПСЖ
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