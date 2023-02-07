Барбоза считает, что Головин — лучший российский полузащитник

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил уровень полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин – талантливый, опытный футболист. У него уже есть определенный статус. Думаю, он лучший российский полузащитник. Он показал свой уровень во Франции», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Ранее представитель Головина сообщил, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к 26-летнему хавбеку.

По этому поводу Барбоза заявил, что считает чемпионат Германии сильнее французского, если трансфер состоится, это будет шаг вперед для Головина.

В текущем сезоне футболист забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.