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Чемпионат Германии. Бундеслига

Барбоза считает, что Головин — лучший российский полузащитник

07 Февраля 2023 • 12:40 Комментировать
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Боруссия Д
11.02 17:30

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил уровень полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин – талантливый, опытный футболист. У него уже есть определенный статус. Думаю, он лучший российский полузащитник. Он показал свой уровень во Франции», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Ранее представитель Головина сообщил, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к 26-летнему хавбеку.

По этому поводу Барбоза заявил, что считает чемпионат Германии сильнее французского, если трансфер состоится, это будет шаг вперед для Головина.

В текущем сезоне футболист забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Паулу Барбоза Александр Головин
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ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
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