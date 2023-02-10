Доннарумма: «Прошлый сезон помог мне вырасти»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился воспоминаниями о своём первом сезоне на «Парк де Пренс» после перехода из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента.

«Прошлый сезон помог мне вырасти, я извлёк из него много уроков. Это был опыт, который помог мне прийти в себя. В этом году тренер чётко объяснил мне мою роль и дал иерархию. Я очень благодарен ему за доверие», – заявил Доннарумма в интервью L’Equipe.

Напомним, со временем Доннарумма выиграл конкуренцию в «ПСЖ» за роль основного голкипера. Кейлор Навас недавно перебрался в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона.