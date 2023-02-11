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Чемпионат Франции. Лига 1

Мостовой: «Головин может потянуть хорошую команду чемпионатов Испании и Англии»

11 Февраля 2023 • 10:13 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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Через 7 ч. 53 мин.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».  

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему хавбеку проявляют дортмундская «Боруссия», а также клубы из чемпионатов Англии и Испании.

Мостовой считает, что Головин способен потянуть уровень этих лиг, однако отметил, что в таких ситуациях не всё зависит от футболиста.  

«Головин может по уровню потянуть хорошую команду чемпионатов Испании и Англии. Другое дело, что многое зависит иногда и не от игрока, а от обстоятельств», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем розыгрыше чемпионата Франции россиянин провёл 21 игру, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Контракт полузащитника с монегасками рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Мостовой Александр Головин
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МОНАКО ПСЖ
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