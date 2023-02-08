Романо: «В «ПСЖ» на 100% уверены в продлении контракта с Маркиньосом»

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил сведения о приближающейся сделке между «ПСЖ» и Маркиньосом по новому контракту.

Ранее французские СМИ уже сообщали, что бразильский защитник находится в шаге от подписания с парижанами нового договора. Как отмечает Романо, в настоящий момент документы ещё не подписаны, однако в «ПСЖ» считают, что 28-летний футболист точно свяжет своё будущее с клубом. Руководство видит игрока одной из ключевых составляющих проекта в будущем.

Действующий контракт Маркиньоса рассчитан до конца следующего сезона. В нынешней кампании капитан «ПСЖ» провёл 29 матчей, дважды поразив чужие ворота.