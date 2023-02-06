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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Стипиди — о возможном переходе Головина в «Боруссию»: «Я бы перешёл, чемпионат Германии намного выше французского»

06 Февраля 2023 • 13:57 Комментировать
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Боруссия Д
11.02 17:30

Известный футбольный агент Павел Стипиди поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину переходить в дортмундскую «Боруссию».

Ранее об интересе немецкого клуба к 26-летнему футболисту сообщил агент Головина Александр Клюев.

Стипиди считает, что россиянину стоит перейти в «Боруссию», поскольку Бундеслига превосходит по уровню французский чемпионат.

«Я бы перешёл 100%. Чемпионат Германии намного выше чемпионата Франции. В Лиге 1 на сегодняшний день сильнейших три клуба – это «ПСЖ», «Лилль» и «Лион». «Монако» является середняком», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека сборной России в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в футболке французского клуба 30 матчей, отметившись в них четырьмя голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Головин Павел Стипиди
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ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
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