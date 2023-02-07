Тарханов: «Головину по силам заиграть в Германии»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

Специалист считает, что 26-летнему футболисту по силам заиграть в Германии.

«Всё будет зависеть от самого Головина, его желания. «Боруссия» Дортмунд – отличный клуб для него, это постоянный участник Лиги чемпионов, клуб на хорошем счету в Бундеслиге», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Действующий контракт российского футболиста с клубом французской Лиги 1 рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе монегасков 30 матчей, забив четыре гола и отдав семь результативных передач.