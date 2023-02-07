Первый тренер Головина: «Мне кажется, в этот год что-то произойдёт»

Сергей Васютин, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к 26-летнему футболисту.

По мнению специалиста, несмотря на то, что Головин хорошо себя чувствует в «Монако», психологический он готов к переменам и смене обстановки. Васютин считает, что уже в текущем году может определиться будущее игрока, чей контракт с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«В «Монако» Саше достаточно комфортно. Но сейчас он вошёл в такую форму, что, может, нужно что-то поменять. Хотя от добра добра не ищут», — цитирует Васютина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне российский хавбек провёл в составе французской команды 30 матчей, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами.