Непомнящий — о Головине в «Монако»: «Ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции.

По мнению специалиста, чтобы успешно заиграть в Европе футболисту необходимо не только оказаться в своей команде, но и обрести психологическую устойчивость.

«Получается, что ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть. Это сейчас он ничего не боится, а начиналось всё иначе. Не попадал в состав «Монако», нервы», — цитирует Непомнящего Metaratings.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В текущем сезоне хавбек провёл в составе монегасков 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.