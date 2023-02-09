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Чемпионат Франции. Лига 1

Непомнящий — о Головине в «Монако»: «Ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть»

09 Февраля 2023 • 09:37 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
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11.02 19:00

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции.

По мнению специалиста, чтобы успешно заиграть в Европе футболисту необходимо не только оказаться в своей команде, но и обрести психологическую устойчивость.

«Получается, что ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть. Это сейчас он ничего не боится, а начиналось всё иначе. Не попадал в состав «Монако», нервы», — цитирует Непомнящего Metaratings.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В текущем сезоне хавбек провёл в составе монегасков 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Валерий Непомнящий Александр Головин
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МОНАКО ПСЖ
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