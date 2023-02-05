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Чемпионат Германии. Бундеслига

Камоцци считает, что Головин сможет заиграть в «Боруссии»

05 Февраля 2023 • 19:32 Комментировать
Вердер
...
Боруссия Д
11.02 17:30

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в «Боруссию» Дортмунд.

«Думаю, Головин способен заиграть в дортмундской «Боруссии», но ему нужно быть готовым к другому уровню давления. Бундеслига — совершенно другой чемпионат с абсолютно иным давлением на команду», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что Головин является хорошим футболистом, который сможет адаптироваться в немецком чемпионате.  

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь ассистов. Трансферная стоимость Головина оценивается в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Головин Франко Камоцци
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ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
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