Камоцци считает, что Головин сможет заиграть в «Боруссии»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в «Боруссию» Дортмунд.

«Думаю, Головин способен заиграть в дортмундской «Боруссии», но ему нужно быть готовым к другому уровню давления. Бундеслига — совершенно другой чемпионат с абсолютно иным давлением на команду», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что Головин является хорошим футболистом, который сможет адаптироваться в немецком чемпионате.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь ассистов. Трансферная стоимость Головина оценивается в 22 миллиона евро.