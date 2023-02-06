Шишкин: «Головину по силам играть за «Интер» или «Ювентус»

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина, интерес к которому, по словам агента 26-летнего футболиста Александра Клюева, проявляет дортмундская «Боруссия».

Шишкин считает, что пробиться в команды уровня «Реала» или «Барселоны» российскому футболисту будет сложно, однако выступать за «Интер» или «Ювентус» Головину было бы по силам.

«Мне было бы интересно посмотреть на Головина в команде повыше уровнем. В «Монако», конечно же, ему очень комфортно. Но я бы на его месте задумался о чём-то большем», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне российский полузащитник провёл за монегасков 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.