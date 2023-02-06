IFFHS назвала лучшего игрока Европы в 2022 году

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучшего игрока Европы по итогам 2022 года – им стал форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Мбаппе стал одним из героев чемпионата мира в Катаре, сначала вывел своими голами сборную Франции в финал турнира, а в самом финальном матче трижды поразил ворота будущего чемпиона мира – сборной Аргентины. Добавим, что по итогам мундиаля Мбаппе стал лучшим бомбардиром мирового первенства – у него восемь забитых голов.

Напомним, ранее в организации назвали лучшего футболиста КОНМЕБОЛ. Им вне конкуренции стал один знаменитый аргентинский игрок.