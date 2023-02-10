Кимпембе надеется сыграть в первом матче с «Баварией»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе не теряет надежд сыграть в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Адриен Гренье.

По словам источника, участие француза в матче с «Баварией» на «Парк де Пренс» вполне вероятно, но пока неизвестно, сколько именно минут готов провести Кимпембе. Напомним, футболист лишь недавно восстановился после травмы и пока не набрал оптимальную форму.

У Кимпембе летом 2024 года заканчивается контракт с «ПСЖ». Ранее ходили слухи, что француза в конце сезона попытается заполучить мадридский «Атлетико».