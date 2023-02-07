«Бавария» нашла нового тренера вратарей

В мюнхенской «Баварии» определились с кандидатурой нового тренера вратарей. Это работающий на точно такой же должности в «Хоффенхайме» Михаэль Рекнер, информирует Kicker.

Соглашение со специалистом мюнхенский гранд может подписать уже в ближайшее время, ещё «Бавария» заплатит «Хоффенхайму» сумму за досрочное расторжение контракта с сотрудником.

Напомним, что в минувшем января «Бавария» уволила прошлого тренера вратарей Тони Тапаловича – он занимал такую должность в клубе с 2011 года. Предполагается, что причиной увольнения стали противоречия с молодым рулевым мюнхенцев Юлианом Нагельсманном.