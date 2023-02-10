«МЮ» подумывает о выкупе Забитцера у «Баварии»

Полузащитник Марсель Забитцер может перебраться из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.

«Красные дьяволы» арендовали австрийца до конца текущего сезона без опции выкупа, однако в клубе не исключают полноценного трансфера игрока летом. Согласно сведениям журналиста Роба Доусона, руководство «Манчестер Юнайтед» уже сообщило 28-летнему игроку, что он может получить долгосрочный контракт, если успешно проявит себя в период аренды.

Действующий трудовой договор Марселя Забитцера с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.