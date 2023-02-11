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Бальде: «Альфонсо Дэвис – один из моих примеров для подражания»

11 Февраля 2023 • 14:08 Комментировать
Бавария
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Бохум
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Через 1 ч. 46 мин.

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде назвал игрока своей позиции, которому больше всего подражает. Выбор испанца пал на фуллбека мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который к своим 22 годам успел отметиться 7 голами и 22 ассистами за мюнхенцев во всех турнирах.

«Альфонсо Дэвис – один из моих примеров для подражания. Думаю, у нас с ним похожие профили», – признался Бальде в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo.

Бальде лишь в этом сезоне смог пробиться в основной состав «Барселоны» и завоевать доверие главного тренера Хави Эрнандеса. Алехандро записал на свой счёт 4 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Альфонсо Дэвис Алехандро Бальде
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