Бальде: «Альфонсо Дэвис – один из моих примеров для подражания»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде назвал игрока своей позиции, которому больше всего подражает. Выбор испанца пал на фуллбека мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, который к своим 22 годам успел отметиться 7 голами и 22 ассистами за мюнхенцев во всех турнирах.

«Альфонсо Дэвис – один из моих примеров для подражания. Думаю, у нас с ним похожие профили», – признался Бальде в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo.

Бальде лишь в этом сезоне смог пробиться в основной состав «Барселоны» и завоевать доверие главного тренера Хави Эрнандеса. Алехандро записал на свой счёт 4 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.