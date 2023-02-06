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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, почему «Бавария» не может уволить Нагельсманна до конца сезона

06 Февраля 2023 • 02:13 Комментировать
Бавария
...
Бохум
11.02 17:30

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн вряд ли потеряет работу до конца нынешнего сезона.

Дело в том, что в контракте специалиста предусмотрен пункт, гарантирующий ему заоблачную неустойку в случае увольнения из «Баварии», сообщает журналист Георг Хольцнер. Действие данной опции прекратится в июле 2023 года – с начала нового сезона увольнение Нагельсманна (если, конечно, до него дойдёт) обойдётся боссам мюнхенцев гораздо дешевле.

На данный момент у «Баварии» нет веских причин задумываться о расставании с тренером: команда лидирует в Бундеслиге, а ранее уверенно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ». Трудовой договор Юлиана Нагельсманна рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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