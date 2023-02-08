Нагельсманн считает, что Мусиала достоин гарантированного места в основе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заслужил роль незаменимого игрока команды.

Рулевой мюнхенцев Юлиан Нагельсманн считает, что 19-летний футболист должен появляться в стартовом составе в каждом матче, передаёт Sport1. Согласно сведениям издания, восходящей суперзвезде действительно гарантировано место в основе, о чём, впрочем, тренер не говорит публично. Мусиала отвечает на доверие крайне результативной игрой: в его активе 14 забитых мячей и десять результативных передач в 27 поединках текущего сезона.

Джамал Мусиала провёл 105 матчей за «Баварию» с момента перехода в первую команду. Он также успел зарекомендовать себя и в сборной Германии, чьи цвета представлял 20 раз.