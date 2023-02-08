Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн считает, что Мусиала достоин гарантированного места в основе «Баварии»

08 Февраля 2023 • 22:25 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1 1.14 X 9.00 2 16.00
11.02 17:30

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заслужил роль незаменимого игрока команды.

Рулевой мюнхенцев Юлиан Нагельсманн считает, что 19-летний футболист должен появляться в стартовом составе в каждом матче, передаёт Sport1. Согласно сведениям издания, восходящей суперзвезде действительно гарантировано место в основе, о чём, впрочем, тренер не говорит публично. Мусиала отвечает на доверие крайне результативной игрой: в его активе 14 забитых мячей и десять результативных передач в 27 поединках текущего сезона.

Джамал Мусиала провёл 105 матчей за «Баварию» с момента перехода в первую команду. Он также успел зарекомендовать себя и в сборной Германии, чьи цвета представлял 20 раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОХУМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
22:25 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн считает, что Мусиала достоин гарантированного места в основе «Баварии»
22:15 · Германия. Кубок
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:59 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич: «Мы не заплатили ни цента за аренду Канселу»
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не платила за аренду Канселу, но сможет выкупить футболиста
15:43 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» назначила нового тренера вратарей официально
14:57 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич объяснил почему, Забитцер ушёл из «Баварии» 2
13:33 · Германия. Бундеслига
​Гави – на радаре «Баварии»
12:59 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Мы получили предложение по Павару в дедлайн, но отказались продавать игрока»
12:51 · Германия. Бундеслига
Нкунку возобновил тренировки с «РБ Лейпцигом»
12:20 · Германия. Бундеслига
Матараццо возглавил «Хоффенхайм» официально
10:58 · Германия. Бундеслига
Чинквини: «Сейчас у Головина идеальный момент для трансфера»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем уже успел отказать «ПСЖ» и «Челси»
08:11 · Германия. Бундеслига
«Реал» может купить дорогостоящего соотечественника Модрича
08:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла преемника Левандовски
07:35 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» брал уроки у оперного певца
Все новости
Рекомендуем