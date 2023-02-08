«Бавария» не платила за аренду Канселу, но сможет выкупить футболиста

«Бавария» не платила за аренду защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенский клуб имеет лишь право выкупа 28-летнего португальца за 70 миллионов евро, при этом отмечается, что данная опция не является обязательной.

Ранее сообщалось, что Канселу мог продолжить карьеру в мадридском «Реале», однако испанский клуб сам отказался от услуг футболиста.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Манчестер Сити» и «Баварию» в общей сложности 27 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Канселу в 70 миллионов евро.