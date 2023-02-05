Мюнхенская «Бавария» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Барселоны» Ансу Фати.

Ранее уже сообщалось, что немецкий гранд фигурирует в числе клубов, готовых побороться за подписание 20-летнего игрока летом. Согласно информации испанских СМИ, именно «Бавария» на данный момент лидирует в гонке за перспективным испанцем, который также интересен представителям Английской премьер-лиги.

В активе Ансу Фати шесть забитых мячей и три голевые передачи в 30 поединках за «Барселону» в нынешнем сезоне во всех соревнованиях. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.