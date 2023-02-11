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Чемпионат Германии. Бундеслига

Не 7:0, но всё же: «Бавария» в который раз разгромила «Бохум»

11 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать
Бавария
3:0
Бохум
окончен

В 20-м туре Бундеслиги «Бавария» принимала «Бохум». Два матча из трёх последних завершились со счетом 7:0 в пользу чемпионов. Сегодня также был разгром, но не столь глобальный. Хозяева на протяжении всего поединка обстреливали чужие ворота, но забили только на 41-й минуте. Томас Мюллер перехватил слишком неудачный пас в обороне соперника и поразил пустые ворота. Тут же Леон Горецка на добивании головой непонятно как пробил рядом с каркасом. После перерыва Джамал Мусиала удачно сыграл на Кингсли Команда, который удвоил перевес ударом с угла вратарской. Серж Гнабри заработал и реализовал 11-метровый - 3:0.

«Бавария» остается лидером с запасом в три очка, соперник - четвертый с конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Бавария
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