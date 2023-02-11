Бернардески: «В лице Канселу «Бавария» получила одного из лучших футболистов последних лет»

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески высоко оценивает уровень своего бывшего одноклубника Жоау Канселу.

«Бавария» арендовала португальского латераля у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 70 млн евро.

«Здорово играть впереди, когда Жоау действует на одном фланге с тобой. Ты всегда знаешь, что так или иначе он доставит мяч именно туда, куда ты хочешь. С его приходом «Бавария» получила одного из лучших крайних защитников в мире и одного из сильнейших футболистов последних лет. У Жоау впереди ещё много успешных сезонов», – сказал в интервью Bild итальянец, выступавший с Канселу в «Ювентусе».