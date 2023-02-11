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Бернардески: «В лице Канселу «Бавария» получила одного из лучших футболистов последних лет»

11 Февраля 2023 • 00:35 Комментировать
Бавария
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Бохум
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Через 15 ч. 36 мин.

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески высоко оценивает уровень своего бывшего одноклубника Жоау Канселу.

«Бавария» арендовала португальского латераля у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 70 млн евро.

«Здорово играть впереди, когда Жоау действует на одном фланге с тобой. Ты всегда знаешь, что так или иначе он доставит мяч именно туда, куда ты хочешь. С его приходом «Бавария» получила одного из лучших крайних защитников в мире и одного из сильнейших футболистов последних лет. У Жоау впереди ещё много успешных сезонов», – сказал в интервью Bild итальянец, выступавший с Канселу в «Ювентусе».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Федерико Бернардески Жоау Канселу
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