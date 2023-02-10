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Англия. Чемпионшип

Бывший тренер «Вест Бромвича» — о Гнабри: «Когда я его тренировал, он и близко не был к уровню «Баварии»

10 Февраля 2023 • 09:18 Комментировать
Бавария
...
Бохум
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11.02 17:30

Экс-тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис поделился воспоминаниями о совместной работе с нападающим «Баварии» Сержем Гнабри. Напомним, немецкий футболист защищал цвета английского клуба в сезоне 2015/2016.

«Сейчас он играет превосходно, я снимаю перед ним шляпу, но в то время он даже и близко не был к этому уровню. Его отправляли во вторую команду», — цитирует Пулиса Evening Standard.

За «Вест Бромвич» Гнабри выступал на правах аренды, так как в то время он принадлежал лондонскому «Арсеналу». За «дроздов» футболист провёл в общей сложности три матча, не отметившись в них результативными действиями.

В текущем сезоне 27-летний Гнабри принял участие в 28 играх «Баварии», в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. 
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Бромвич Серж Гнабри Тони Пулис
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