Бывший тренер «Вест Бромвича» — о Гнабри: «Когда я его тренировал, он и близко не был к уровню «Баварии»

Экс-тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис поделился воспоминаниями о совместной работе с нападающим «Баварии» Сержем Гнабри. Напомним, немецкий футболист защищал цвета английского клуба в сезоне 2015/2016.

«Сейчас он играет превосходно, я снимаю перед ним шляпу, но в то время он даже и близко не был к этому уровню. Его отправляли во вторую команду», — цитирует Пулиса Evening Standard.

За «Вест Бромвич» Гнабри выступал на правах аренды, так как в то время он принадлежал лондонскому «Арсеналу». За «дроздов» футболист провёл в общей сложности три матча, не отметившись в них результативными действиями.

В текущем сезоне 27-летний Гнабри принял участие в 28 играх «Баварии», в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.