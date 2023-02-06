«Бавария» не заинтересована в трансфере Фати

«Бавария» не собирается покупать у «Барселоны» молодого полузащитника Ансу Фати. По информации от журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб не заинтересован в сделке, несмотря на недавно появившиеся слухи.

Напомним, 20-летний вингер недавно продлил свой контракт с «сине-гранатовыми» до 2027 года. В соглашении футболиста с каталонским клубом прописана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету Фати три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании. Ранее также ходили слухи об интересе к Ансу со стороны двух клубов из Английской премьер-лиги – «Арсенала» и «Тоттенхэма».