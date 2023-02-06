Киммих может стать новым капитаном «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать новым капитаном команды. Главный тренер «красной машины» Юлиан Нагельсманн всерьёз задумывается над тем, чтобы отобрать повязку у голкипера Мануэля Нойера и отдать её Киммиху.

По информации от Bild, если такое решение и будет принято, то оно вступит в силу начиная со следующего сезона. Напомним, остаток нынешней кампании Нойер пропустит из-за перелома ноги.

Недавно Мануэль выдал скандальное интервью, где раскритиковал руководство «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича. Отмечается, что у голкипера и раньше были напряжённые отношения с Нагельсманном.