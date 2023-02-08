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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» назначила нового тренера вратарей официально

08 Февраля 2023 • 15:43 Комментировать
Бавария
...
Бохум
11.02 17:30

«Бавария» на своём официальном сайте объявила о назначении нового тренера вратарей. Мюнхенский клуб подписал контракт с Михаэлем Рехнером. Ранее он работал в «Хоффенхайме».

Недавно должность тренера вратарей в «Баварии» оставил Тони Тапалович. Ходят слухи, что этого специалиста уволили из-за конфликта с Юлианом Нагельсманном. Сообщалось, что Тапалович раскрывал лидерам «Баварии» информацию о переписке тренерского штаба.

На текущий момент «Бавария» является лидером чемпионата Германии. Ближайший матч команда Юлиана Нагельсманна проведёт 11 февраля – против «Бохума» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Михаэль Рехнер
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БАВАРИЯ БОХУМ
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