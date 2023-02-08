«Бавария» на своём официальном сайте объявила о назначении нового тренера вратарей. Мюнхенский клуб подписал контракт с Михаэлем Рехнером. Ранее он работал в «Хоффенхайме».

Недавно должность тренера вратарей в «Баварии» оставил Тони Тапалович. Ходят слухи, что этого специалиста уволили из-за конфликта с Юлианом Нагельсманном. Сообщалось, что Тапалович раскрывал лидерам «Баварии» информацию о переписке тренерского штаба.

На текущий момент «Бавария» является лидером чемпионата Германии. Ближайший матч команда Юлиана Нагельсманна проведёт 11 февраля – против «Бохума» на своём поле.