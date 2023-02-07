Коло-Муани интересен трём топ-клубам

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может покинуть свою команду по завершению сезона. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, шансы на уход француза заметно повысятся, если его команда не сможет финишировать в Бундеслиге в зоне Лиги чемпионов.

В данный момент интерес к Коло-Муани проявляют три европейских гранда: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Каждый из перечисленных клубов был бы не против видеть в своих рядах серебряного призёра чемпионата мира.

На счету Коло-Муани 9 голов и 10 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Французу всего 24 года.