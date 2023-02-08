Салихамиджич: «Мы не заплатили ни цента за аренду Канселу»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что его команда не платила «Манчестер Сити» за аренду крайнего защитника Жоау Канселу. Напомним, мюнхенцы одолжили у «горожан» португальца до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.

«Мы не заплатили ни цента за аренду Канселу. Опция выкупа не является обязательной», – цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Бавария» будет выплачивать Канселу зарплату до конца сезона. Жоау уже успел дебютировать за команду Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге, где сразу же отметился результативной передачей.